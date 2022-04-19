الأرصاد تعلن درجة الحرارة اليوم.. ربيعي مائل للحرارة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم، موضحة أننا اليوم نشهد تحسنًا في الأحوال الجوية بعد مرور 48 ساعة من الارتفاعات في درجات الحرارة، والأتربة والرمال المثارة.

وأكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية على أغلب المناطق في الجمهورية، مشيرة إلى أنّ الطقس سيكون ربيعيًا مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وسيكون معتدلًا الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب البلاد خلال فترات النهار.

وأوضحت أنّه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس ونشاط الرياح، خلال هذه الأثناء، فستكون الأجواء مائلة للبرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وحتى شمال الصعيد، خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

درجة الحرارة اليوم

وأشارت عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ درجة الحرارة اليوم ستبدو وكأنها منخفضة في فترات المساء، إذ تشهد البلاد نشاطا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، إذ تكون سرعات الرياح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، ما يزيد من إحساس انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، خلال فترات الليل، وسيكون الطقس مثيرًا لبعض الرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وأكد وجود فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية على كل محافظات السواحل الشمالية.

ارتدوا الملابس الشتوية ليلًا بسبب الأجواء الباردة

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن سقوط الأمطار سيكون على مدار فترات متقطعة من اليوم على السواحل الشمالية، وتختلف من منطقة لأخرى، مناشدة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية ليلًا بسبب الأجواء الباردة، ويمكن مع ذلك تخفيف الملابس خلال فترات النهار.