«الأرصاد»: استمرار الأجواء الربيعية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط للرياح الشمالية على شمال وجنوب الصعيد، وهذه الرياح تعمل على انخفاض درجات الحرارة هناك، ومن المتوقع أن تسجل محافظات شمال الصعيد 30 درجة مئوية، أما عن محافظات جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر منشور لها على حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أن هذه الرياح تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد، مع استمرار الأجواء المعتدلة على شمال البلاد ولا يوجد أي تغيير جوهري في حالة الطقس.

انخفاض الحرارة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بعدم تخفيف الملابس خاصة للأطفال وكبار السن وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى من الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 28 16

الإسكندرية 22 15

وادي النطرون 26 16

طنطا 27 16

شبين الكوم 27 16

دمنهور 26 17

مطروح 21 15

السلوم 21 15

سيوة 23 14

بورسعيد 23 16

دمياط 24 15

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 29 17

السويس 30 17

العريش 22 16

رفح 22 15

رأس سدر 25 16

نويبع 30 20

طابا 27 20

كاترين 25 15

الطور 29 20

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 31 20

الفيوم 29 17

بني سويف 29 16

المنيا 30 15

أسيوط 30 16

سوهاج 32 23

قنا 33 22

الأقصر 32 21

أسوان 35 20

إدفو 34 21

أبو سمبل 36 20

الوادي الجديد 34 19

شلاتين 34 17

حلايب 36 17