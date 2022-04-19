صناع البهجة في رمضان.. نيللي نجمة الفوازير «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «صناع البهجة في رمضان.. نيللي نجمة الفوازير»، مشيرًا إلى أنّها جزء أصيل من شاشة رمضان، دخلت بعفويتها وخفة دمها كل بيت مصري وأصبحت جزءًا من طقوس رمضان، وبعد سنوات أصبحت من أهم ذكرياته، هي نجمة الفوازير نيللي.

بدايات الفنانة نيللي بفوازير «صورة وفزورة»

كانت بدايات الفنانة نيللي مع فهمي عبدالحميد عام 1975م بفوازير «صورة وفزورة»، ثم «صورة وفزورتين»، واستمرت الفنانة نيللي في تقديم الفوازير حتى عام 1996م الذي قدمت فيه فوزاير «زي النهارده».

كانت الفنانة نيللي تمتلك موهبة تمثيلية كبيرة

وبدأت الفنانة نيللي مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في أفلام عديدة، وكانت الفنانة نيللي تمتلك موهبة تمثيلية كبيرة حيث كانت تهوى الغناء والرقص، وعندما كبرت اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الاستعراض والتمثيل.

أول بطولة مطلقة للفنانة نيللي عام 1966

وقدمت الفنانة نيللي أول بطولة مطلقة لها في السينما عام 1966مفي فيلم «المراهقة الصغيرة»، ثم قدمت معظم الأفلام بعد ذلك، بشكل استعراضي حتى كانت محطة الفوازير التي أصبحت علامة مطبوعة في أذهان الملايين.

وكانت الفنانة نيللي تؤكد دائما من خلال أحاديثها بالبرامج التلفزيونية أنّ الفوازير من أجمل الأشياء التي حدثت في حياتها، حيث أنها لم تكن تشعر بالتعب على الإطلاق من فرط سعادتها بما تقدمه من أعمال.