نيللي: اتولدت في البلاتوه.. وأعتذر عن أعمال بالملايين لأنها لا تناسبني

قالت الفنانة نيللي، إن الفوازير من أجمل الأشياء التي حدثت في حياتها، مضيفة «من سعادتي بالفوازير لم أكن أشعر بالتعب، ولم أكن أنام، وعلى قدر التعب على قد الفرحة».

ذكريات نيللي مع الفوازير

وأضافت نيللي خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي شريف الليثي ببرنامجه الإذاعي الجديد «ع اللوكيشن» على راديو «هيتس»، ويذاع في التاسعة مساء، والإعادة في الثانية عشر بعد منتصف الليل، أن أول دخول لها للوسط الفني كان في سن الرابعة من عمرها، «وقتها كانت فيروز أختي المعجزة نجمة، ولم أتخذ قرارا بدخول الفن، دي حاجة حصلت لوحدها، فأنا اتولدت في البلاتوه».

وتابعت نيللي، «طموحي هو ما وصلت له بالفعل، وأسعد لحظات حياتي هي الفوازير، وبفتكر على طول إني كنت متشعلقة في نجفة، وفي حاجات طالعة منها ودخلت في إيديا، وأنا مش راضية أعمل ستوب عشان المشهد لا يتوقف، وأتحمل الوجع من أجل إكمال المشهد».

نيللي: كنت سعيدة جدا لما الناس بتوقفني وتتصور معايا

وأشارت نيللي إلى أن العمل بالنسبة لها بمثابة تضحية، مضيفة «كنت سعيدة جدا لما الناس بتوقفني وتتصور معايا من صغري».

وأوضحت، «كل شوت كنت بعمله كان من قلبي ونابع من إحساسي، فلازم يصل للناس، وكنت باحترم مواعيدي جدا، ويهمني في المقام الأول العمل الجيد وليس المال، وفي الوقت الحالي باعتذر عن أعمال بالملايين، وأنا عمري ما أخدت الأرقام اللي نسمعها الآن».

وتابعت «أكتر فيلم بحبه (أنا وأنتي وساعات السفر)، وأكتر كلمة بقولها (الحمد لله)، ومبدأي في الدنيا الإخلاص والثبات والعطاء، ولو مكنتش فنانة كنت هبقى فنانة».