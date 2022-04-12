خالد الغندور يحكي ذكرياته مع شهر رمضان: فوازير نيللي ودورات كرة قدم

قال خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الأسبق، إن لديه ذكريات جميلة أثناء مرحلة الطفولة في شهر رمضان، خاصة مع الدورات الرمضانية لكرة القدم، وفوازير الفنانة نيللي، ومشاهدة مسلسل ليالي الحلمية.

أفضل وقت في عمره

أضاف «الغندور»، خلال مداخلة هاتفية في إذاعة «9090»، أن كل مرحلة عمرية لها طقس معين، موضحا أن أفضل وقت عندما كان عمره من 13 إلى 20 سنة، حيث كان يلعب في نادي الصيد والسكة ومركز شباب مدينة نصر، لافتا إلى أنه يحب أكل المحشي والحمام والبط والفراخ المشوية واللحمة في شهر رمضان.

الفرق بين رمضان زمان والحالي

تابع نجم نادي الزمالك الأسبق: «رمضان بتاع زمان اختلف عن رمضان بتاع اليومين دول كتير، زمان كان له طعم مختلف، حاليا الحياة اتغيرت عن ما كنا صغيريين، أنا كنت بشارك في الدورات الرمضانية، وكان اللعب بالكرة الشراب، دلوقتي مفيش شوارع أساسا، مرة أتجبرنا نفطر كنا بنلاعب الأولمبي أو الكروم واتغلبنا، والإدارة الفنية هي اللي قالت لنا كده، ومن بعدها بقى لعبنا مع الإسماعيلي وكسبنا، مع إنه كان فريق أقوى، قبل الفطار بنحاول نتجمع نلعب طيارة بالرجل عشان نضيع وقت الصيام، بعد كده بفطر مع زوجتي بعدين ننزل نتسحر، رمضان زمان مكنش كده وعاصرت رمضان في الصيف».