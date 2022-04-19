عاجل.. مقتل شخص وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بمحطة وقود بالولايات المتحدة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرين، جراء إطلاق نار على محطة وقود في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.

مقتل شخص وإصابة 3 مراهقين جراء إطلاق نار

وأكدت الشرطة الأمريكية، العثور على شخص ميتا في مكان الحادث، بينما نقلت 3 أحداث إلى أقرب مستشفى، مشيرة إلى أنّ أحدهم مصاب بجروح خطيرة، فيما لم يتم التعرف على القتيل إلا أن الضحايا الأربعة مراهقين، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وشرح شهود عيان، أنّ سيارة توقفت أمام محطة وقود بالقرب من حدود جريشام، وأطلقت النار باتجاه الضحايا حيث كانوا يقفون بالخارج، تأتي تلك الواقعة بعد يوم من مطالب أهلية لمجلس المدينة بضرورة وضع حد لكوارث إطلاق النار اليومية.