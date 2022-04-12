التضخم في الولايات المتحدة يبلغ أعلى مستوى له منذ 40 عاما

بلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ عام 1981، بعد أن واصل ارتفاعه في مارس الماضي، مسجلا مستوى 8.5% على أساس سنوي، مقابل 7.9% في شهر فبراير الماضي.

أمريكا تسجل أكبر زيادة في معدل التضخم

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن هذه هي أكبر زيادة في هذا المؤشر المتعلق بالتضخم في البلاد خلال 12 شهرا، منذ الفترة المنتهية في ديسمبر 1981، أي منذ ما يزيد على أربعين عاما، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وارتفعت أسعار المستهلك على أساس شهري، بنسبة 1.2%، لتسجل أكبر زيادة منذ سبتمبر 2005.

وأشارت وزارة العمل الأمريكية، إلى أن أسعار البنزين والمساكن والمواد الغذائية، ارتفعت أكثر من غيرها.

نتائج التضخم تتجاوز توقعات المحللين

وبذلك تكون نتائج التضخم قد تجاوزت توقعات المحللين، الذين سبق وأشاروا إلى معدل تضخم سنوي عند مستوى 8.4%، ونمو الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.1%، وذلك بحسب لشركة FactSet الأمريكية.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قد قال في نهاية شهر يناير الماضي، إن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة يستمر لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا، وستستخدم السلطات جميع الوسائل المتاحة لتقليله.

الرئيس الروسي: العقوبات الغربية على روسيا ستنعكس على الغرب

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعرب في وقت سابق عن قناعته بأن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ستنعكس على الغرب ذاته.

وقال بوتين إنّ خط نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يعمل بكامل طاقته، مشيرا إلى أنّ روسيا تبقى على صادراتها من الطاقة حتى عبر أوكرانيا، وأنّ ارتفاع أسعار النفط والغاز ليس بسبب روسيا وإنما بسبب سياسات الغرب، حسب قوله.