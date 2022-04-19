مستثمرو السياحة: فنادق الغردقة تبدأ استقبال حجوزات المواطنين في عيد الفطر

قال «محمد فلا»، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر إن إجازات أعياد الربيع رفعت نسب الإشغال بفنادق الغردقة حاليًا إلى نحو 70%، لافتًا إلى أن أعدادًا جيدة من السياح الأوروبيين لا سيما الألمان والصرب والبولنديين والرومان، فضلوا قضاء تلك الإجازات بالمدن الشاطئية المصرية وخاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، لافتًا إلى أن نسب الإشغال الفندقي الحالية ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري على أن تبدأ في الانخفاض خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل قبل أن تعود إلى الارتفاع مجددا يوليو 2022 .

حجوزات المصريين حتى الآن قليلة

وأضاف لـ«الوطن» أن فنادق الغردقة بدأت في استقبال حجوزات المصريين لقضاء إجازات عيد الفطر بها، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن مدة الإجازة فى عيد الفطر ستصل إلى نحو 10 أيام إلا أن حجوزات المواطنين المصريين ليست على المستوى المأمول حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى أن الأسابيع التي ستلى عيد الفطر المبارك سيؤدى خلالها الطلاب امتحانات نهاية العام ما جعل العديد من الأسر المصرية ترجئ السفر إلى ما بعد انتهاء العام الدراسي.

عروض سعرية لجذب المصريين لزيارة الغردقة في العيد

وأوضح «فلا» أن العديد من شركات السياحة، إضافة إلى فنادق الغردقة قدمت عروضًا سعرية مخفضة لجذب المصريين لزيارتها خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن تلك الأسعار راعت عدم النزول عن سعر الحد الأدنى للإقامة بالفنادق والذى حددته وزارة السياحة والمحدد بـ40 دولارا بالنسبة لإقامة الفرد فى اليوم بفندق فئة 5 نجوم، و28 دولارا لإقامة الفرد فى اليوم بفندق فئة 4 نجوم.

وأشار عضو جمعية «مستثمرو السياحة» بالبحر الأحمر، إلى أنه رغم توقف الحركة السياحية الأوكرانية إلى مصر إلا أن هناك سياحا أوكرانيين متواجدين حاليا بالغردقة قدموا إليها من دولة أخرى، وتابع: «هناك أيضًا سياح روس متواجدين بالغردقة ومرسى علم حيث إن هناك شركة طيران روسية تسير رحلات للمدن السياحية المصرية بصفة غير منتظمة».