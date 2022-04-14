مستثمرو السياحة: المصريون والعرب سينعشون نسب الإشغال بالمدن السياحية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن حجوزات المصريين والعرب ستنعش المدن السياحية المصرية خلال إجازات عيد الفطر المبارك، وأن مؤشرات الحجز حتى الآن تسير بمعدلات جيدة وسترتفع بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الجاري، موضحًا أن غالبية الحجوزات ستكون لمدن شرم الشيخ والغردقة بالنسبة للمصريين وللقاهرة بالنسبة للسياح العرب.

عروض سعرية مخفضة لجذب السياح المصريين

وأضاف «عاطف» لـ«الوطن«، أن العديد من فنادق الغردقة وشرم الشيخ قدمت عروضًا سعرية مخفضة لجذب السياح المصريين لزيارتها خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن قرار تأجيل زيادة الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية لمدة 6 أشهر ساعد الفنادق على تقديم عروض تحفيزية تستطيع غالبية الأسر المصرية دفع قيمتها.

وأشار «عاطف» إلى أن غالبية المنشآت الفندقية بشرم الشيخ والغردقة، التي قدمت عروضًا سعرية لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال إجازات عيد الفطر المبارك، هي فنادق فئة 3 و4 نجوم، موضحًا أنه وفقًا لمؤشرات الحجز الحالية فإن نسب الإشغال بفنادق محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال إجازات عيد الفطر المبارك ستكون جيدة للغاية.

إقبال عربي كبير على زيارة مصر خلال العيد

ومن جهته قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فترة إجازات عيد الفطر المبارك ستشهد تواجد أعداد جيدة من السياح العرب بمصر، خاصةً من الدول الخليجية، لافتًا إلى أن غالبية السياح العرب الذين سيأتون لزيارة مصر خلال تلك الفترة اختاروا الاقامة بفنادق القاهرة الكبري، مشيرًا إلى أن أعداد أخرى من السياح العرب اختاروا خلال هذا التوقيت السفر لشرم الشيخ والغردقة على التوالي.

وأشار «فتحي» إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسب الإقبال على تناول الطعام بالمنشآت والمطاعم السياحية خلال العيد ستصل إلى ما يقرب من 100% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشأة السياحية، لافتًا إلى أن غالبية السياح العرب الذين يزورن مصر يحرصون على تناول الطعام والسهر بالمطاعم خلال فترة تواجدهم بالمقصد السياحي المصري.