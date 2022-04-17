«مستثمرو السياحة»: مرسى علم تستقبل 103 رحلات سياحية هذا الأسبوع

قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة في مرسى علم، إنّ مدينة مرسى علم ستستقبل هذا الأسبوع نحو 103 رحلات سياحية من مختلف دول العالم، لا سيما من إيطاليا وألمانيا وبولندا والتشيك وهولندا، مشيرا إلى أنّ تلك الرحلات سترفع نسب الإشغال في فنادق مرسى علم بداية من الأسبوع الجاري، وحتى نهاية شهر أبريل 2022.

وأضاف فايز أنّ أعداد السياح الوافدين إلى المدن السياحية في البحرالأحمر وجنوب سيناء، بدأت في الارتفاع التدريجي منذ منتصف الشهر الجاري.

إيطاليا ترفع عدد رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ بداية من الشهر المقبل

وأكد فايز، لـ«الوطن»، عن أنّ إيطاليا ستبدأ في زيادة عدد رحلاتها للغردقة ومرسى علم بداية من شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا ستسهم بشكل إيجابي في إحداث انتعاشة بتلك المدن حال عادت إلى معدلات عام 2019.

وأوضح أن المنشآت الفندقية المصرية جاهزة لاستقبال أي أعداد من السياح خلال الفترة المقبلة.

تعويض الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا

وأشار إلى أن القطاع السياحي يعمل حاليا على تعويض الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا، والتي توقفت بشكل كامل بسبب الحرب الدائرة بين البلدين منذ مطلع الشهر الماضي، موضحًا أن أعداد السياح الوافدين من البلدين قبل اندلاع تلك الحرب كانت تُمثل نحو 30% من إجمالي عدد السياح الذين استقبلتهم مصر خلال الشهور الـ5 الأخيرة من العام الماضي.

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة في مرسى علم، أنه رغم بدء إحدى شركات الطيران الروسية في تسيير رحلة أو رحلتين إلى الغردقة وشرم الشيخ فإن ذلك لا يعد بداية للحركة السياحية الوافدة من موسكو لمصر، مشيرًا إلى أن غالبية الركاب الذين كانوا على متن الرحلتين كانوا من الروس العاملين في مصر.

وبيّن أنّ القطاع السياحي المصري يأمل في ألا تؤثر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أوربا على روسيا على معدلات الرحلات الروسية المقرر تسييرها لمصر، خلال الفترة المقبلة.