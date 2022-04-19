عاجل.. شيخ الأزهر يدين منع غير المسلمين من الأكل والشراب في نهار رمضان

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التضيق على غير المسلمين في مأكلهم ومشربهم خلال نهار رمضان بدعوى الصيام تصرف يوصف بالسخف ولا يمت الإسلام من قريب أو من بعيد، بحسب تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لجريدة صوت الأزهر اليوم.

تصريحات شيخ الأزهر

وتأتي تصريحات شيخ الأزهر على خلفية واقعة رفض محل طعام بيع الأكل لسيدة مسيحية في نهار رمضان استنادا لرأي فقهي يذهب إلى أن غير المسلمين مخاطبين بفروع الشريعة الإسلامية، وهو الرأي الذي بين شيخ الأزهر عدم صحته.

وكانت الواقعة قد أثارت جدلا وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للإعلام لإعلانه التحقيق في الموضوع، وانتهى إلى تقديم اعتذار وحذف الخبر.

ونشرت جريدة صوت الأزهر تهنئة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للبابا تواضرس الثاني بمناسبة «عيد القيامة» الذي يحتفل به المسيحيون في مصر هذه الآونة، وجاءت تهنئة شيخ الأزهر الشريف من خلال تصريحات له نشرت في جريدة «صوت الأزهر» بعدد الجريدة الذي سيصدر غدا، الأربعاء.

التضييق على المسحيين في نهار رمضان لا يمت الإسلام بصلة

وقد أشار الإمام الأكبر، في خلال تصريحاته، إلى ما شهده الشارع المصري في الأيام القليلة الماضية من واقعة تضييق على الأخوة المسحيين في الطعام أثناء نهار رمضان، بدعوى الصيام، مؤكدا أن هذا تصرف مكروه في العقيدة الإسلامية، كما وصفه شيخ الأزهر بالتصرف السخيف: «التضيق على غير المسلمين في مأكلهم ومشربهم خلال نهار رمضان بدعوى الصيام تصرف يوصف بالسخف ولا يمت الإسلام من قريب أو من بعيد».

جاء ذلك في منشور على صفحة جريدة «صوت الأزهر» الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقد تساءل شيخ الأزهر الشريف عن المسلم الذي يكره ولا يطيق أن يرى زميله المسيحي يتناول طعاما أو شرابا في أثناء نهار رمضان، كما يكره البعض تواجد المسحيين في المطاعم من أجل تناول الطعام، متعجبا من هذه التصرفات قائلا: «المسلم الذى لا يطيق رؤية زميلة المسيحى فى العمل يأكل أو يشرب أو مشاهدة مواطنين مسيحيين فى المطاعم فى نهار رمضان، كيف يطيق إفطار أطفاله الصغار غير المكلفين فى نهار رمضان؟ أم أنه يُضيق على أطفاله أيضاً ويمنع عنهم الطعام والشراب؟».