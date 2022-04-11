عاجل.. رئيس مجلس الدوما الروسي يصف معارضي الحرب في أوكرانيا بـ«الخونة»

وصف رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، معارضي الحرب في أوكرانيا بـ«الخونة»، وفق نبأ عاجل نقله موقع «العربية».

إغلاق قناة دوما الدولة الروسية على يوتيوب

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة منذ ما يقرب من شهرين في حجب «جوجل» قناة دوما الدولة الروسية على يوتيوب «دوما تي في» قبل نحو يومين، ويشار إلى أنّ مجلس الدوما هو مجلس النواب في الجمعية الفيدرالية لروسيا، وبحسب التقارير الإعلامية، بلغ عدد المشتركين في القناة 145 ألف مشترك.

وحصدت جميع مقاطع الفيديو المنشورة على القناة أكثر من 100 مليون مشاهدة في المجموع.