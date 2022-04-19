الأرصاد تحذّر من تخفيف الملابس: الحرارة تنخفض مجددا الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة عادت اليوم للانخفاض مرة أخرى، خاصة في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر، محذّرا من تخفيف الملابس هذه الفترة بسبب نسمات البرودة، والحذر من نوعية الملابس التي يرتديها المواطنين.

نشاط الرياح وزيادة الشعور بالبرودة

وأضاف مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، خلال حديثه مع الإعلامي كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنّ نشاط الرياح الذي تشهده البلاد هذه الأيام، يزيد الشعور بالبرودة والإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل، حيث تصل درجات الحرارة العظمى غدا على القاهرة إلى 25 درجة مئوية بعد أن سجلت 40 أول أمس، محذّرا من برودة الطقس التي قد تصيب بنزلات برد هذه الفترة بسبب تخفيف الملابس.

انخفاض درجات الحرارة

وكشف مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، عن أنّ انخفاض درجات الحرارة مستمر الـ48 ساعة المقبلة، والارتفاعات ستكون طفيفة جدا بمعدل من درجتين لـ3 درجات خلال الـ5 أيام المقبلة، موضحا أنّ درجات الحرارة لن تتجاوز 29 على محافظة القاهرة الفترة المقبلة، وهي أجواء ربيعية مائلة للحرارة أحيانا، كما أنّ نشاط الرياح يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، وقد يتسبب في إثارة رمال وأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

الظواهر الجوية المصاحبة للكتل الهوائية

ونصح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية، للفتعرف على الظواهر الجوية المصاحبة للكتل الهوائية، وهو أمر ضروري الفترة المقبلة.