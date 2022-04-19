توريد القمح.. 22 موقعا جاهزة لاستلام المحصول بالغربية وحوافز للمزارعين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، جاهزية شون وصوامع تخزين محصول القمح البالغ عددها 22 على مستوى مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية؛ لبدء توريد القمح حيث من المستهدف توريد 246 ألف طن قمح هذا العام.

توريد القمح.. 22 موقعا لتخزين القمح

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن موسم توريد القمح بدأ في الأول من إبريل الجاري، ويستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، غير أن أعمال الحصاد داخل محافظة الغربية لم تبدأ بعد، حيث أن المحصول لا يزال في مراحله النهائية للنضج، ومن المتوقع بدء أعمال التوريد بعد عيد الفطر.

وأشار إلى أن جميع مواقع تخزين محصول القمح، وهي 22 موقعا وفرتها المحافظة، تفتح أبوابها أمام المزارعين لاستلام محصول القمح هذا العام، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.

حوافز المزارعين لتوريد القمح

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن الدولة وضعت عدة حوافز من أجل تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح، مثل تحمل تكلفة النقل بنحو 15 جنيها للأردب، إلى جانب حافز استثنائي يقدر بنحو 50 جنيها يضاف إلى السعر المحدد من قبل؛ ليصل السعر إلى 865 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، إلى جانب توفير الأسمدة والتقاوي لكل مزارع قام بتوريد محصول القمح.

وناشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، المزارعين بضرورة توريد القمح إلى الأماكن الحكومية، وهناك قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بذلك مع معاقبة الأطراف المخالفة سواء البائع أو المشتري أو الوسطاء أو الممولين، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل الصفقة.