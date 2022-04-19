«التعاون الدولي» تطلق حملة لتوثيق قصص مصر التنموية بالشراكة مع «سي إن إن»

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن حملة إعلامية دولية، مع شبكة «سي إن إن»، تستهدف توثيق قصص مصر التنموية، وإظهار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، التي تُنفذها الحكومة والقطاع الخاص، للدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر.

الترويج لعدد من المشروعات

وتهدف الحملة إلى الترويج لعدد من المشروعات في قطاعات مُختلفة، منها التحول إلى الاقتصاد الدائري والمستدام، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة، والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز سوق العمل وتمكين الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، من خلال إنتاج عدد من الأفلام وترويجها إعلاميًا، وعرضها على شبكة «سي إن إن» الدولية، ومنصاتها الرقمية، بما يعكس تنوع المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية.

استخدام القصص من واقع المشروعات المنفذة

كما تستهدف الحملة الإعلامية المشتركة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة CNN، استخدام المواد المرئية والقصص من واقع المشروعات المنفذة، والترويج لها بين جمهور الشبكة الدولية على مستوى العالم من مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين، لاستعراض دور هذه المشروعات في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وجذب التمويلات التنموية.

التجارب الناجحة لرواد الأعمال

وتُنتج المواد التحريرية التي تسلط الضوء على الكثير من التجارب الناجحة لرواد الأعمال والمبتكرين المصريين، الذين يدعمون الحلول المبتكرة للتنمية المستدامة في قطاعات مختلفة، وكذلك إبراز قصص الشباب والفتيات المُلهمين الذين يعملون على المساهمة بفاعلية في جهود التنمية وتُعرض هذه التجارب في برامج تابعة لشبكة «سي إن إن» ومنها Agents of Change وInnovate، فضلًا عن استخدام الوسائل التكنولوجيا والإعلامية الحديثة للوصول للجمهور المستهدف.

تعزيز المشاركة بشفافية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة مع شبكة «سي إن إن»، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز المشاركة بشفافية والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات الصلة، لدفع الجهود التنموية.

جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة

من جانبها قالت السيدة كاثي إيبال، نائب أول لرئيس CNN International Commercial: «تعتبر الاستدامة وخلق تأثير إيجابي من أولويات شبكة CNN، ويسعدنا العمل مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي لتسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال حملة دولية باللغتين العربية والإنجليزية».

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه العالم تحديات وعلى رأسها التغير المناخي، لذا تهدف الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة «سي إن إن» الدولية لاستعراض الجهود والمشروعات التنموية المنفذة.