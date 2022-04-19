على قائمة اغتيالات الإرهابيين.. من هو الشيخ رسلان بعد ذكر اسمه في الاختيار 3؟

عرضت الحلقة الـ17 من مسلسل الاختيار 3، تمكن ضابط جهاز المخابرات الحربية، مصطفى خليفة، الذي يقوم بدوره أحمد السقا، من الحصول على معلومات من خلال تحقيقه مع أحد العناصر الإرهابية، تفيد بتخطيط الجماعة لإحداث عمليتي تفجير، منهما واحدة من الشيخ محمد سعيد رسلان، وفي التقرير التالي، توضح «الوطن» من هو الشيخ رسلان، الداعية السلفي.

الشيخ رسلان يرى أن جماعة الإخوان تكفيريون في نشأتهم الأصلية

يعيش الشيخ رسلان في منزل بسيط بالمنوفية، وكان خطيبا في مسجد من الطوب الأحمر، وهو المسجد الشرقي بقرية سبك الأحد، الموجودة في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهي القرية التي ولد بها رسلان عام 1955، وكان يقوم بإلقاء الخطب والدروس في هذا المسجد.

وعرف عن الشيخ رسلان معارضته ومعاداته الواضحة لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان يصفهم بـ«خوارج العصر»، وكان يرى أنهم تكفيريون في نشأتهم الأصلية، فهو مدينا لكل أعمال العنف وحمل السلاح بشتى صورها، كما وصف الشيخ سيد قطب ومنهجه وأتباعه بالبلاء الذي حل على مصر وفتنة العصر، والقتلى الذين سقطوا في فض اعتصامي رابعة والنهضة، وصفهم بـ«البغاة الخارجين عن الحاكم»، فلم يكن من الغريب أن تستهدفه جماعة الإخوان لاغتياله، كما رصدت الحلقة الـ17 من مسلسل الاختيار الجزء الثالث.

بعض فتاوى وآراء الشيخ رسلان

درس الشيخ رسلان في جامعة الأزهر، حيث حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية، كما تمكن من الحصول على بكالوريوس طب وجراحة، إلى جانب حصوله على درجة الماجستير في علم الحديث وكان تقديره امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن بحث قام بتقديمه في «ضوابط الرواية عند المُحدِّثين».

لقبه أنصاره بلقب «أبي عبد الله»، وكان له بعض المعتقدات والفتاوى ومنها أنه دعا إلى تحريم الشرع الانتخابات الرئاسية والإفتاء بضرورة أن يبقى الرئيس في منصبه، كما جاء ضمن فتاويه أن الطلاق لا يقع بالحلف أو دون وجود شاهدين.

ينتمي الشيخ رسلان للمدرسة السلفية المدخلية، ومؤمن برؤى محمد أمان الجامي وبعثه لأدبيات الطاعة الجامية، فقد اشتهر بتأييده الشديد للحكام العرب.