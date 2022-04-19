«آلام أم إرهاق».. أبرز أعراض أمراض القلب ومتى يجب الذهاب للطبيب

قال الدكتور محمد عبدالهادي، عميد معهد القلب، إن أعراض مرض القلب تتضمن تسارع نبضات القلب وضيق في التنفس وآلام في الصدر والدوخة والشعور بالدوار وخفقان في الصدر، مشيرًا إلى أن تلك ليست علامات لوجود مشاكل في القلب بل الإصابة بمرض القلب ويجب الذهاب إلى الطبيب مباشرة حال ظهورها.

أعراض مرض القلب

وأضاف عميد المعهد القومى للقلب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الذهاب إلى الطبيب أمرًا مهمًا في هذه الحالات، لأنه يستطيع تحديد إذا كان الشخص مصابًا بمرض القلب أم لا من خلال تحديد مقدار ضيق التنفس والذي قد يكون طبيعيا، وهو الذي يستطيع تحديد طبيعة الخفقان الذي يحدث نتيجة لمرض في القلب بالنسبة لألم الصدر، إذ تستمد عضلة القلب تغذيتها الدموية واحتياجاتها من الأكسجين عن طريق الشرايين التاجية.

وأوضح أنه عند وجود ألم في الصدر ربما يكون مرتبطا بمشكلات في القلب، وقد يكون الألم بسبب مجهود قام به الجسم ويستمر لمدة تصل من نصف ساعة إلى ساعة، لذلك على المريض في حال الشعور بالأعراض التي تم ذكرها الذهاب فورا إلى الطبيب.

ألم الصدر غير مرتبط بمرض القلب

وأشار الدكتور محمد عبدالهادي إلى أهمية الذهاب فورا إلى الطبيب لتحديد نوع المرض ومعالجته، إذ أنه كلما تم اكتشاف الأعراض والتشخيص مبكرا كلما رفع ذلك من معدل الشفاء بنسبة كبيرة لدى المريض.

وتابع عميد المعهد القومي للقلب أن من أبرز أمراض القلب الشائعة بين المصريين هي الجلطات الحادة، ونصح المواطنين بضرورة اتباع نظام غذائي سليم لتفادي الوقوع في مشاكل القلب والبعد عن التدخين وممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة نصف ساعة على الأقل والبعد عن المأكولات السريعة والتي تسبب السمنة المفرطة المؤدية للإصابة بمرض القلب.