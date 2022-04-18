إجراء عمليات جراحات القلب لغير القادرين بقنا مجانا ضمن «عمّر بيت يتيم»

قدمت جمعية الأورمان بقنا المبادرة الإنسانية «عمر بيت يتيم» بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم فى شهر أبريل الجاري، والتي تستهدف دعم مرضى القلب غير القادرين بقرى ومراكز محافظة قنا، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، وإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع أنحاء المحافظة.

علاج المرضى غير القادرين

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، دعم الجمعية لهذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم واستكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

عمليات جراحات القلب

وأوضح انه بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بقنا ستقوم الأورمان بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظات الجمهورية.

وافاد، بأن الجمعية تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة و بحضور أساتذة و متخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.