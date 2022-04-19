تقديم الخدمات العلاجية لـ13 ألف مواطن بـ7 قوافل طبية في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

إجراء الفحوصات وصرف العلاج للمواطنين بالمجان..

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن مديرية الصحة نفذت 7 قوافل طبية بقرى المحافظة شملت: دير الجرنوس بمغاغة، تندة بملوى، السلطان حسن وريحانة بأبوقرقاص، بنى حرام بديرمواس، صندفا والفرجانى ببنى مزار وذلك على مدار شهر مارس الماضى.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبى على 13 ألف و337 حالة فى تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

تحويل 341 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج..

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا إنه تم عمل 1116 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه لـ 267 حالة ورسم قلب لـ9 حالات، وأشعة سينية لـ34 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 852 متردد وتحويل 341 حالة للمستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ754 متردد.

وتغطي القوافل الطبية جميع مراكز المنيا وتستهدف القري الأكثر احتياجا التي تبعد 15 كيلو متر عن أقرب مستشفي عام أو مركزي، حيث يتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لجميع المواطنين.