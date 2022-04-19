يواصل المشاهدون البحث عن مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18 والقنوات الناقلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل على مدار الحلقات الماضية، والذي استطلع من خلاله المخرج بيتر ميمي توثيق فترة هامة صعبة من تاريخ مصر الحديث، شهدت فيها عدد من الازمات والتحديات تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية ما بين 2012 و2013.

وتتضمن قائمة مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18 والقنوات الناقلة، عرضه حصريا على شبكة قنوات «ON» بالإضافة إلى منصة Watch IT الإلكترونية، التي تبدأ في عرض الحلقة الجديدة بعد عرضها تلفزيونيا.

مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18 والقنوات الناقلة

وتبدأ مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة الـ 9:30 مساء على قناة «ON»، من بعدها تعرض الحلقة الجديدة على قناة «ON دراما» في تمام الـ 11:20 مساء، قبل أن تعاد الحلقة 5 مرات متتالية في اليوم التالي، حيث تبدأ الإعادات في تمام الـ 4:20 من صباح اليوم التالي على «ON» بالإضافة إلى 3:30 عصرا على نفس القناة، بينما تبدأ الإعادات على قناة «ON دراما» في الـ 4:40 صباحا، والـ 10:30 صباحا، وفي السادسة مساء.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17: الأمن الوطني يرد على البلتاجي

وشهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17 عدد من الأحداث الهامة، منها نجاح رجال الأمن في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف اغتيال عدد من الشخصيات من أجل إحداث فتنة بين الشعب وقوات الأمن، إضافة إلى إبطال خطة تفجير في منطقة الحسين، وعلى الجانب الآخر ألقت الأحداث الضوء على أزمة السولار وتداعيتها التي أثرت على المصريين بشكل كبير في ذلك الوقت.