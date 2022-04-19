الرافعي: إذا توافرت ظروف تصوير «الاختيار» للأعمال الفنية سيقفز مستواها لمكان آخر

كشف الفنان أحمد الرافعي، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «الاختيار 3»، قائلا إنّ محمد نبيل تولى ملف أبطال العمل منذ الجزء الأول، ورشحه للدكتور بيتر ميمي مخرج المسلسل: «أظن أنّ صديقي عابد عناني الذي قدّم دور (عماد عبدالحميد)، زكّى الترشيح لدكتور بيتر ميمي، الذي قبّل إعطاءه الدور».

الرافعي: الناس عجبتها الشخصية في الجزء الماضي والحالي

وأضاف أحمد الرافعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «لما يكون عمل مجزّأ بيكون كل جزء فيه تحدي أمام الممثل، وتكون المسائل أصعب، ومع مرور الأجزاء بيبدأ الممثل تركيزه يتأثر، لكن بفضل ربنا الناس عجبتها الشخصية في الجزء اللي فات والجزء اللي بيتعرض دلوقتي».

الرافعي: أتناول الشخصية بالدراسة والتحليل وأتعرف على أبعادها

وعن كيفية تجسيد الشخصية، قال الرافعي: «أتناول الشخصية بالدراسة والتحليل وأتعرف على أبعادها الفيزيقية والاجتماعية والنفسية، ثم أجمع الأبعاد وأتعرف على تركيبة الشخصية، وأنظر إلى محددات أخرى في النص محل التجسيد، وعندها تتضح ملامح الشخصية».

الرافعي: الشغلانة بتاعتنا شبه كواليس العمل

وأردف الرافعي: «الشغلانة بتاعتنا شبه كواليس العمل، الانضباط مهم فيها، وكل حاجة بتحصل في وقتها، وفي ظروف في المسلسل لو اتوفرت لكل الأعمال الفنية، مستوى الدراما الفنية هيبقى في حتة تانية».