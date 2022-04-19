سقوط 3 قتلى في حريق ضخم داخل معمل للمغاطس بلبنان «فيديو»

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، اليوم، باندلاع حريق كبير في معمل للمغاطس بمنطقة الفنار في لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وفاة 3 أشخاص بانفجار معمل للمغاطس

وأكدت الوكالة الوطنية، أنّ الحريق اندلع في معمل للمغاطس بحي الزعيترية، حيث غطت سحب الدخان الأسود المنطقة، وتصاعدت بين الأبنية، مشيرة إلى أن سيارات الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق، وحاولت إخماده إلا أن سبب الحريق لازال مجهول حتى الأن.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أسفر الحريق عن مقتل ثلاثة أشخاص فيما لم يتم الحصر النهائي لعدد المصابين، الذين تم نقلهم إلى مستشفى مار يوسف.

حريق ضخم في الفنار والدفاع المدني يعمل على إخماده#Lebanon24 pic.twitter.com/wucjSTbeK1 — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 19, 2022

ولا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني في لبنان، تتابع التحقيق وعمليات المسح في المكان، للبحث عن مزيد من الضحايا، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الصحايا.

انفجار بالقرب من حركة أمل يسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين

وفي وقت سابق، قتل شخص وأصيب 7 آخرين جراء انفجار وقع بالقرب من مكتب تابع لـ حركة أمل في «بلدة بنعفول» في صيدا جنوب لبنان، أسفر عن أضرارا كبيرة بمبنى اجتماعي وأدى إلى انهياره، حيث قالت مصادر إعلامية حينها إن الانفجار لتدمير مبنى البلدية، بحسب وكالة «رويترز».

فيما أكدت صحيفة «النهار» اللبنانية حينها، أن الانفجار وقع في أحد المراكز التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية المحاذي لمبنى البلدية، والذي أدى إلى تضرر المركز والمبنى المجاور له، في الوقت الذي لم يتوصل أحد لأسبابه.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي وضعف كبير في الخدمات العامة، الأمر الذي أضطر البنك المركزي اللبناني إلى التلميح باقتراب إعلان إفلاسه على الرغم من المحاولات المكثفة من رئيس الحكومة حينها لنفي ذلك.

وفي السياق، حيث أكدت الأمم المتحدة في لبنان على لسان ممثلتها نجاة رشدي، أن الدولة العربية تعاني من ارتفاع معدلات الفقر، كما يوجد بها خلل هيكلي في النموذج الاقتصادي، الذي يتوجب إعادة تصميم وهيكلته ، بحسب قناة «إل بي سي» اللبنانية.