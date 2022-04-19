الانتهاء من تصوير مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة.. «فركش»

كشف الكاتب محمود حجاج انتهاء آخر مشاهد مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد شهور طويلة من التحضيرات والتجهيزات، إذ حقق نجاحًا واسعًا ونسب مشاهدات عالية على مدار الأيام الماضية من السباق الرمضاني لعام 2022.

مؤلف مسلسل ملف سري: تجربة مهمة أتعلمت منها كتير

وكتب المؤلف محمود حجاج، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله فركش ملف سري.. تجربة مهمة أتعلمت منها كتير.. بشكر كل فرد اجتهد وتعب وكان أمين على العمل.. بفضلكم أنتوا ربنا كتبلنا النجاح ويا رب المسلسل يعجبكم للنهاية».

مسلسل ملف سري، يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم هاني سلامة، وماجد المصري، وعائشة بن أحمد، ونضال الشافعي، وميرهان حسين وإدوارد، وهو من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

الجمهور يحتفي بمسلسل ملف سري

وكانت الحلقات الأولى من مسلسل ملف سري، حظت بردود فعل واسعة، حيث كتب أحد المتابعين، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «بعد الحلقة 13 من مسلسل ملف سري، بقيت حاسس أني عايز أعيدهم تاني عشان أحاول أشوف التتابع من جديد.. أنا كل شوية بتفاجأ من الشخصيات بظهور وجه آخر وتتابع آخر، لدرجة إن هاني سلامة وعائشة بن أحمد وإدوارد ونضال الشافعي بقيت مستني أشوف هل هيفاجئوني هما كمان ولا إيه».

كما قال أحد المتابعين: «مكنتش أتفرجت على المسلسل من أوله، بس خلصت أول 13 حلقة في يوم واحد.. ملف سري تحفة»، فيما كتب متابع آخر، عبر «تويتر»: «مسلسل ملف سري للفنان هاني سلامة، مينفعش تعدي فيه أحداث، بجد مش هتقدر تغمض عينيك».