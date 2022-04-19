هالة خليل: أزمات الشخصيات في مسلسل أحلام سعيدة «حقيقية»

قالت المؤلفة والمخرجة هالة خليل، إن عملها في مسلسل أحلام سعيدة كان في الأصل سيناريو لفيلم سينمائي، وحينما طلب منها المنتج جمال العدل مسلسل للفنانة يسرا، طرحت عليه الفكرة، خاصة وأن الدراما بها العديد من التفاصيل والشخصيات الكثيرة: «كان الاتفاق إني أكتب وأخرج المسلسل، ولكن وجدت استحالة التنفيذ كمؤلفة ومخرجة في نفس الوقت، فقررت الاكتفاء بالكتابة لدراما تلفزيونية لمدة 30 حلقة رمضانية وبعتبرها تجربة جديدة، واعتذرت عن الإخراج، والمخرج عمرو عرفة شخص متصالح مع نفسه، وشخصية جميلة جدا».

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هليلة في 30 ليلة» المذاع على إذاعة ميجا إف إم خلال شهر رمضان، من تقديم شريف نور الدين.

تفاصيل شخصيات مسلسل أحلام سعيدة

وأوضحت «خليل» أن الأعمال النسائية تؤرقها، لكنها ليست المسيطرة على كل أعمالها، فأفلام «أحلى الأوقات» و«قص ولصق» و«نوارة» ليست أزمات نسائية ولكنها بطولات نسائية، في حين أن أزمة غادة عادل ومي كساب في مسلسل «أحلام سعيدة» هي فعلا أزمة نسائية.

وقالت إن الشخصيات في أحلام سعيدة لديها أزمات مع الآخرين، «ليلى» (مي كساب) تعاني من أزمة مع زوجها، وغادة عادل «شيرين»، لديها أزمة إحساس بالذنب تجاه شخص أذته، و«فريدة» أي يسرا، أزمتها في عدم تقبل فكرة أنها كفيفة، ورغبتهن في النهاية للوصول إلى التصالح مع النفس: «الشخصيات كلها حقيقية، حتى في كل التفاصيل والمبالغات، وتصرفاتها مع الآخرين».

التفكير في نجاح العمل مدمر لأعصاب للفنان

واختتمت المؤلفة هالة خليل حديثها، قائلة «أنا بتصور إن عنصر الزمن هو الدليل الوحيد على النجاح، فعلي سبيل المثال فيلم أحلى الأوقات لم يحصد إيرادات في شباك التذاكر، ولكنه حتى اليوم عملًأ مميزًا وتحبه العائلة في المشاهدة، وحصل كدة مع مسلسل الحجم العائلي، والتفكير في إن العمل نجح أو لا، فكرة مدمرة لأعصاب للفنان، النجاح هو إنك حطيت اللي مصدقه وقدمت اللي تقدر عليه».