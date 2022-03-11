مخرجون ومؤلفون «سنة أولى رمضان»: هالة خليل وإبراهيم عيسى ومحمد حفظي

يشارك عدد من صناع الدراما في موسم الدراما الرمضانية للمرة الأولى، خلال العام الحالي، ليواجهون التحدي الأصعب وهو تقديم وجبات درامية متكاملة على السفرة الرمضانية، وسط منافسة شديدة بين الأعمال المتنوعة ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وتخوض المخرجة هالة خليل، الموسم الرمضاني للمرة الأولى ككاتبة بمسلسل «أحلام سعيدة»، الذي يتولى إخراجه عمرو عرفة.

بينما يخطو المخرج عصام عبدالحميد، تجربة الإخراج للمرة الأولى في الدراما الرمضانية، في مسلسل «سوتس»، ويعتبر المسلسل أيضا هو التجربة الأولى في الكتابة الدرامية لـ محمد حفظي، الذي ألف عددا كبيرا من الأعمال السينمائية، ولكنه يخوض غمار السباق الرمضاني للمرة الأولى بالتعاون مع الكاتب ياسر عبدالمجيد، في تقديم النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير «Suits».

أيمن سليم ومايكل عادل في دراما رمضان للمرة الأولى بـ«دايما عامر»

وينضم الكاتبان أيمن سليم ومايكل عادل، إلى الموسم الرمضاني 2022 للمرة الأولى من خلال مسلسل «دايما عامر» للمخرج مجدي الهواري، ويعتبر المسلسل الذي يشرف على كتابته أحمد عبدالفتاح، المشاركة الأولى لهما في السباق الدرامي الأبرز، وهي تجربة كوميدية اجتماعية يقدمها الفنان مصطفى شعبان.

هاني سلامة يراهن على صناع «ملف سري» في السباق الرمضاني

ويخوض المخرج حسين البلاسي، مع المؤلف محمود حجاج، أول تجاربهما في السباق الرمضاني، في مسلسل «ملف سري» بطولة الفنان هاني سلامة، الذي يتطرق من خلاله إلى قضية فساد رجال الأعمال، من خلال قاض يقرر التصدي لتفشي سلطة عائلة فاسدة ووقف نفوذها.

وللمرة الأولى يشارك الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، في الموسم الرمضاني، وقرر فتح واحدة من أهم الملفات الخاصة بالمرأة وهي الطلاق، في مسلسل «فاتن أمل حربي» للمخرج محمد جمال العدل، بطولة نيللي كريم، التي تقوم بدور سيدة تواجه القانون الذي يحرمها من حقوقها بعد طلاقها من زوجها.