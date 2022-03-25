هالة خليل: «أحلام سعيدة» كان فيلما.. وتخليت عن الإخراج بسبب الكتابة

تتواجد المخرجة هالة خليل، في سباق الدراما الرمضانية 2022، لكن ككاتبة فقط للمرة الأولى، من خلال مسلسل «أحلام سعيدة» للمخرج عمرو عرفة، الذي تشارك في بطولته النجمة يسرا، بجانب غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نور محمود، عماد رشاد ونبيل نور الدين، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، والذي يناقش في إطار إنساني خفيف عدد من المشاكل التي تواجه 3 سيدات في منتصف العمر.

وكشفت هالة خليل في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن «أحلام سعيدة» كان في البداية فيلم سينمائي، لكنها قررت تحويله إلى مسلسل، عندما طلب منها المنتج جمال العدل، عمل يصلح تقديمه في سباق الدراما الرمضانية، وقررت أن تعمل على «أحلام سعيدة»، وكان الاتفاق في البداية أن تتولى التأليف والإخراج، لكنها وجدت من الصعب أن تعمل عليهما في الوقت نفسه.

تمسكت بكتابة «أحلام سعيدة» واعتذرت عن الإخراج بسبب حبي للشخصيات

وأوضحت هالة: «تمسكت بالعمل على التأليف فأنا كتبت الشخصيات من البداية، وكان من الصعب بالنسبة لي أن يعمل عليها شخص آخر، فكان الحل هو الاعتذار على الإخراج، وبالفعل كان الاتفاق جماعى على اختيار المخرج عمرو عرفة من جانبي ومن جانب المنتج جمال العدل والفنانة يسرا».

وأشارت مؤلفة مسلسل «أحلام سعيدة»، إلى أنها لا تتدخل نهائيا في عمل المخرج عمرو عرفة، حيث إن رؤيتها تضعها على الورق، قائلة: «لا اتدخل في الشكل الإخراجي إطلاقا، وبالطبع الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لى، حتى أن جمال العدل قال لي إنسي أنك مخرجة أنت مؤلفة فقط».

عمرو عرفة يواصل تصوير «أحلام سعيدة»

وعلى الجانب الأخر، يواصل المخرج عمرو عرفة تصوير أحداث مسلسل «أحلام سعيد» للحاق بالعرض في موسم الدراما الرمضانية، وفقا للخطة التي وضعها، حيث يتبقى عدد من المشاهد القليلة بجانب العمل على العمليات النهائية.