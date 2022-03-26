هالة خليل: «أحلام سعيدة» ليس كوميديا.. وشخصياته حقيقية

كشفت الكاتبة والمخرجة هالة خليل، أن الشخصيات التي تقدمها في مسلسل «أحلام سعيدة» للمخرج عمرو عرفة، المشارك قي سباق الدراما الرمضانية 2022، هي شخصيات حقيقية تعاملت معها في الحياة الواقعية، قائلة: «90% أو أكثر من العلاقات والشخصيات في المسلسل موجودة في الحقيقة وأعرفهم بشكل شخصي، واعتبر ذلك دافعا للكتابة بالنسبة لي، أحب ترجمة الحياة في أعمال طوال الوقت».

بينما رفضت مؤلفة مسلسل «أحلام سعيدة» تصنيفه كعمل كوميدي، موضحة في تصريحاتها لـ«الوطن»: «لا أستطيع تصنيف المسلسل كعمل كوميدي، ولكنه دراما إنسانية خفيفة، فالشخصيات لديها أزمات كبيرة قررنا تقديمها بطريقة خفيفة لأن الجمهور الآن لا يستطيع تحمل أحداث درامية جادة أو ثقيلة».

هالة خليل: اعتذرت عن الإخراج من أجل التأليف

وأكدت الكاتبة هالة خليل على أنها تتابع كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل، الذي اختارت من خلاله أن تخوض تجربة التأليف فقط دون الإخراج للمرة الأولى في سباق الدراما الرمضانية المقبل، حيث كان من المقرر أن تقوم بتأليف وإخراج المسلسل، ولكن بسبب ضيق الوقت قررت أن تعتذر على الإخراج مقابل استمرارها في العمل على السيناريو.

وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج عمرو عرفة، قائلة: «المسلسل يعتبر التعاون الأول بالنسبة لي مع المخرج عمرو عرفة وهو شخص رائع على المستوى الإنساني».

قصة وأبطال مسلسل «أحلام سعيدة»

وتدور أحداث المسلسل حول 3 سيدات في منتصف العمر يتعرفن بالصدفة أثناء وجودهن في عيادة طبيبة نفسية، حيث تواجه كل سيدة منهن مشكلة مختلفة ويخضن معا تجارب تساعدهن على تخطي مشاكلهن ومواصلة الحياة بصورة أفضل، وتشارك النجمة يسرا في بطولة مسلسل «أحلام سعيدة»، بجانب عدد من الفنانين من بينهم غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، انتصار، بالإضافة إلى نور محمود، عماد رشاد ونبيل نور الدين.