دراسة تحذر: تغيرات المناخ تقلل إنتاجية القمح والذرة

ينظم منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ورشة عمل لمناقشة المخاطر التي تهدد مستقبل الزراعة في مصر والعالم، وذلك ضمن زيارة وكيلة وزارة الاقتصاد والمناخ والمبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي جنيفر مورجان.

الأهمية الاقتصادية للزراعة

وقالت دراسة صادرة عن المنتدى «يُعد قطاع الزراعة ضروريا جدا للنمو الاقتصادي في مصر للعالم، حيث يمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ولكونه قطاعا اقتصاديا رئيسيا في مصر، يمثل القطاع الزراعي 28% من إجمالي العمالة ويساهم بحوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي»، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2024، تهدف مصر إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 30% إلا أن ذلك لن ينكفي لمواجهة الخطر.

صدمات كورونا المتكررة

وأكدت الدراسة أن النظام الغذائي العالمي قد واجه العديد من الصدمات من كورونا إلى الأحداث المناخية الشديدة والصراعات والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومن المرجح أن تبقيها مرتفعة في المستقبل المنظور هذا ويؤدي تغير المناخ إلى انخفاض الإنتاج الزراعي ويعرض ملايين الأشخاص لانعدام الأمن الغذائي الحاد.

وفي الوقت نفسه، تؤدي أساليب الزراعة غير المستدامة إلى ضعف النظام الإيكولوجي والتنافس على موارد الأراضي والمياه في مصر، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض إنتاجية محصولين رئيسيين، القمح والذرة، بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050 كما سيؤثر على حوالي 15% من أكثر المناطق خصوبة في دلتا النيل.

وترجع أسباب التراجع في إنتاجية قطاع الزراعة في العالم إلى الزيادات المتكررة في درجات الحرارة، ونقص مياه الري، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتسرب المياه المالحة.

وستجمع محادثات المناخ الحادية والثمانين في القاهرة بين خبراء وباحثين من القطاعين العام والخاص لمناقشة كيف يمكن للقطاع الزراعي أن يصبح مرنًا ويتكيف مع تداعيات تغير المناخ.

ويناقش الخبراء أحدث التقنيات والابتكارات المناخية التي تم نشرها والتي يمكن أن تعزز إنتاجية موارد الأراضي والمياه، حيث يمكن أن تكون الزراعة العضوية أحد الحلول، وهي لا تساعد فقط في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للتخفيف من تغير المناخ، ولكن يمكنها أيضًا المساعدة في تلبية المعايير الدولية وبالتالي زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية، وتغيير مواعيد الزراعة وممارسات الإدارة الجيدة هي من بين تدابير التكيف.