البيئة: مرحلة جديدة ضمن مبادرة التخلص من المخلفات الإلكترونية قريبا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مبادرة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية منذ انطلاقها كجزء من مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر»، وانهالت الطلبات بطريقة غير مسبوقة من المواطنين الراغبين في إعادة تدوير أجهزتهم الالكترونية واستبدالها بهواتف محمولة وحواسب آلية وبطاريات شحن وشاشات وغيرها من الإلكترونيات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي سيلحقها في المرحلة الثانية إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية.

توطين تكنولوجيا التخلص من المخلفات

وأضافت «فؤاد»، في تصريحات لـ«الوطن»: «نعمل حاليا بالتعاون مع البنك الدولي على توطين تكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص من المخلفات الطبية والخطرة بشكل آمن خاصة أننا لم نكن نمتلك الخبرة والتكنولوجيا واللوائح والقوانين والأيدي المدربة التي تؤهلنا للتخلص بشكل آمن من مخلفات وزيوت محولات ومبيدات كانت تشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين المتعاملين بشكل مباشر مع المخلفات الخطرة وهي مشكلة تركت لتتفاقم لأكثر من 30 عاما وهددت بإصابة المواطنين بالسرطان.

منهجية للتخلص من المبيدات الزراعية ومعدات للتخلص من زيوت المحولات

وأشارت إلى أن وزارة البيئة وضعت منهجية بالتعاون مع وزارة الزراعة لمنع دخول أي مبيدات زراعية قد تشكل خطرا مستقبليا كما تم شراء معدات التخلص من زيوت المحولات الكهربائية وإنشاء وحدة للتخلص من زيوت المحولات الكهربائية داخل وزارة الكهرباء وتدريب عدد من العاملين على كيفية التخلص الآمن من الزيوت في خطوة نحو ضمان التخلص الكامل من أي زيوت قد تظهر بمحولات كهربائية تابعة لأي جهة أو مؤسسة والتي تعتبر تلك زيوت ملوثة بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور وكانت تلك الزيوت تضاف إلى المحولات الكهربائية لتحسين الأداء ولتحمل درجات الحرارة العالية، وهي من أشد الملوثات سمية ومسرطنة.