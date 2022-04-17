البيئة تحذّر مرضى الجهاز التنفسي من المنخفض الخماسيني: لا تغادروا منازلكم

كشفت وزارة البيئة، عن توقعاتها بتعرض البلاد لمنخفض خماسيني اليوم، يصاحبه نشاط لرياح جنوبية خلال اليوم، تكون مثيرة للرمال والأتربة، تبدأ على غرب البلاد وتتقدم تدريجيا إلى الداخل، لتؤثر على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى، تصل حتى محافظات شمال الصعيد، ما يؤثر سلبا على جودة الهواء، وذلك استنادا إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والتقارير ‏الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

مؤشرات جودة الهواء

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّ الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء، من خلال منظومة الرصد المستمر ‏التابعة لوزارة البيئة، والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وناشدت وزارة البيئة، المواطنين من كبار ‏السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال ‏هذه الفترة، لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.‏

وأشارت فؤاد، إلى أنّ غرفة العمليات المركزية في الوزارة، تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة ‏بالمواطنين متعلقة بأي من مصادر تلوث الهواء، كما ناشدت الوزارة، المواطنين، ‏بعدم التردد في الإبلاغ عن أي مصدر للتلوث، عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808، ‏أو التواصل عبر واتساب على رقم 01222693333‏.