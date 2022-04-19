عباس أبو الحسن عن مسلسل جزيرة غمام: عمل ملحمي فريد

أشاد الفنان عباس أبو الحسن، بمسلسل جزيرة غمام من بطولة طارق لطفي ومي عز الدين، إذ وصفه بـ«عمل ملحمي فريد يدور في عالم خيالي شبه أسطوري».

اكتمال لعناصر الدراما بمسلسل جزيرة غمام

وكتب عباس أبو الحسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «جزيرة غمام عمل ملحمي فريد يدور في عالم خيالي شبه أسطوري ومصدق جدًا.. اكتمال لعناصر الدراما بامتياز في شتى المناحي.. نص رفيع ملئ بقيم ونوازع إنسانية منسوجة بصدق وحرفية وشخصيات عظيمة وكاستينج خرافي».

واستكمل عباس أبو الحسن، إشادته بمسلسل جزيرة غمام: «عمل ممتاز سواء إخراجًا أو تصويرًا أو حتى ملابس وموسيقى.. أما الحوار فمش عارف أوصفه إلا أنه إحدى الحالات النادرة لتجليات وحى الكتابة.. هو ربما أفضل مسلسل في وجهة نظري ظهر في آخر عقدين.. يثبت أن مازال هناك كتاب يحترمون ملكة الكتابة وأنفسهم أولًا وأن الجيد هو ما باق أما الهجص الرخيص فإلى مزبلة التاريخ تحية مهولة لعبد الرحيم كمال».

عايدة فهمي في مسلسل جزيرة همام

وكانت الفنانة عايدة فهمي، حظيت بردود فعل واسعة، بعد مشاركتها في مسلسل جزيرة غمام، إذ تؤدي دور السيدة الكفيفة مليحة، والتي توفيت في الحلقة 16، إذ قال أحد المتابعين: «في ممثلات ممكن تخاف إنها تعمل دور صغير لست عجوزة وكمان كفيفه لكن الممثلة الموهوبة الواثقة من نفسها تعمله ومتخافش وده اللي عملته الممثلة عايدة فهمي، في دور الست مليحة اللي قدمت مشاهد جميلة ودور حلو مكتوب بشكل حلو جدًا أضافت هي له رونق خاص بداية من تكمنها من الشخصية وصولًا إلى نبرة صوتها المميزة اللى خلت المشاهدين جميعًا يتعاطفوا معاها ومع حكايتها وحقيقي نهاية دورها ده من أجمل النهايات اللي أتقدمت من سنين كتيره أوى بجد شكرًَا لكل صناع العمل وللأستاذه عايدة فهمى».

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مسلسل جزية غمام، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، ومي عز الدين، وأحمد أمين، وفتحي عبدالوهاب، ورياض الخولي، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، ومي الغيطي.