موسيقار جزيرة غمام: «مبحبش أعمل مزيكا تيك أواي.. وسعيد برد فعل الجمهور»

قال الموسيقارشادي مؤنس، مؤلف موسيقى مسلسل جزيرة غمام، إنه ركز على عرض الموسيقى بشكلها الصوفي والغجري من أجل إمتاع المشاهد، لافتا إلى أنه حاول الوصول إلى أفضل موسيقى، مؤكدا أن الموسيقى تعبر عن شخصية طارق لطفي الغجري الشرير الذي يلعب دور الشيطان وبها لمحة تشبه صوت الذئب من أجل عكس شخصيته في المسلسل.

مؤنس: سعيد بردود أفعال الجمهور على الموسيقى

وأضاف «مؤنس»، خلال استضافته في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى مساء أمس، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه سعيد بردود أفعال الجمهور الإيجابية على الموسيقى التي قدمها في مسلسل جزيرة غمام بطولة الفنان طارق لطفي والفنانة مي عز الدين.

عملت تتر صعيدي 100% للفنان علي الحجار

وتابع مؤلف موسيقى مسلسل جزيرة غمام: «أنا عملت تتر المقدمة صعيدي 100% بالأدوات الصعيدي وغناه علي الحجار وأنا قصدت أعرض موسيقانا اللي بتعبر عننا وضيفت لها جزء لأوركسترا وأنا مصر إني موسيقانا يبقى ليها هوية مصرية عربية، ومش بس تبقى شبه الموسيقى الغربية، وبعرض المزمار والكوالا، وأنا قرأت سيناريو المسلسل عشان بستمتع بالقراءة وعشان أألف موسيقى حلوة عشان مبحبش أعمل مزيكا تيكا واي تخلص وخلاص كدة، لا أنا بفضل أدقق عشان أجيب موسيقى تعبر عن المسلسل وتسيب أثر إيجابي، وده أثبتلي أن الناس بتحب تسمع فعلا مش زي الكلام اللي بيتقال إن ذوق الناس اتغير».