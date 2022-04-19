الحلقة 17 من جزيرة غمام.. الشيخ عرفات يعرض الزواج على العايقة

شهدت الحلقة 17 من جزيرة غمام الكثير من المشاهد الحوارية التي تكشف للمشاهد عن نية خلدون المبيتة تجاه الشيخ عرفات بالإضافة إلى تأثر العايقة بشخصية عرفات.

الشيخ عرفات يعرض الزواج على العايقة

ويظهر الشيخ عرفات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، وهو يتحدث مع العايقة التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين ويعرض عليها الزواج، فترفض وتخبره بضرورة أن يحبها أولا، فيرد عرفات: «أنا لسه هحبك؟، أنا في الغرام يا عايقة، كأنك روحي اللي جسمي سكران بيها يا عايقة»، فترد أن الحب له أمارات، وعندما يحاول الشيخ عرفات الاستفسار عن معنى كلامها ترد عليه: «أول أمارات الحب السماح»، فيخبرها أنه سامحها، وتشعر بالتأثر وتسأله عن مدى معرفته بطبيعة عملها، فيقول الشيخ عرفات: «شغالة حلوة، شغالة قمر».

تبكي العايقة وتبدأ سرد تفاصيل عن حياتها تجعلها تشعر بالخجل وهى تقول: «لا يا عرفات، أنا العايقة سقيت كل عطشان، ورقصت لخلق كتير، وعملت اللي ميتعملش، وكل راجل داق هوى العايقة، مقدرش ينساها، ها تحبني وتسامح»، فيرد الشيخ عرفات: «أنا مين علشان أسامح، أنا ليا إني أحبك وبس، ياريت قلبى اتخلق علشان يختار، أنا قلبي اتخلق علشان يحب، ويتقلب في الحب، ويشوف حبيبه كأنه جديد، كأن ربنا لسه خلقه دولقتى علشانه هو بس، كل حاجة فيه جديدة، القلب يخلي العايقة جديدة، يخلي العايقة نوارة».

خلدون يدفع محارب للتمرد على الشيخ عجمي

وما زال خلدون الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، يحاول التخلص من عرفات بأي شكل ممكن، فيظهر وهو يحاول دفع محارب الذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب للتخلص من عرفات، ويقول خلدون لمحارب: «عجمي بيحب عرفات، الناس دي عايزة درويش، مش عايزين رجال دين، أصل رجال الدين يقعدوهم فى بيوتهم، وهما اللى يحكموا، والشيخ عجمي هيحط عرفات مطرحك».

وعندما يسأل محارب عن وجود وصية للشيخ، فيرد خلدون أن الأمر لا يخضع للوصية بل لمزاج العجمي ومصالح العجمي، وكبار البلد، فيغضب محارب قائلا: «لو فى حد عنده علم الشيخ محارب يعمل أكتر من كده»، فيؤكد خلدون على دعمه الكامل لأى رد فعل يقوم به محارب ويخبره أنه فقط ينقصه شيء واحد لكي يصل إلى الحكم وهو أن يكون لديه شئ يجعل الناس تلتف من حوله قائلا: «حاجة تنسيهم حكاية الصندوق، حاجة لها علاقة بربنا». فيسخر محارب من خلدون أنه وهو الراقص الذي يلف فى الموالد يتحدث عن الله.