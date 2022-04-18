عايدة فهمي: أحمد أمين «ممثل عبقري» وفاجأني بدوره في مسلسل جزيرة غمام

أشادت الفنانة عايدة فهمي، صاحبة دور «مليحة» في مسلسل جزيرة غمام بتجربتها مع الفنان أحمد أمين، داخل هذا العمل، الذي يُعرض ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري.

عايدة فهمي تشيد بالفنان أحمد أمين

ووصفت عايدة فهمي، خلال حديثها لـ«الوطن»، الفنان أحمد أمين، بقولها: «ممثل عبقري، التعامل معه على المستوى الفنى والإنساني لطيف جدًا، وكان بمثابة مفاجأة كبيرة لي داخل العمل، هذا المسلسل بشكلٍ عام سيظل من التجارب الفنية التي سعدت بالتواجد فيها، وخارجة منه وأنا مبسوطة.. كان ليّا الشرف إني اشتغلت فيه فعلًا، وفخورة إني جزء منه حتى لو بجزء صغير».

وتحدثت عايدة فهمي عن أعماق وملامح شخصية «مليحة»، قائلة: «حسيت إن عبد الرحيم كمال، عامل في الشخصية خط إنها كانت زهقانة وكادت إنها تكفر بربنا، وأحيانًا كانت بتخاطب ربنا بشكل جاحد، ومش حاسة بالنعم بعد مقتل حفيدتها وأنها كفيفة وعجوز وليس لها ونس، لكن في الوقتٍ نفسه، عرفات كان يقول لها قولي الحمد لله، وهو اللي يرجعها لربنا، ده خط ممتاز جدًا».

تجربة في مسلسل جزيرة غمام

واعتبرت عايدة أنّ تجربتها في مسلسل جزيرة غمام، بمثابة متعة كبيرة، حيث إنها كانت حريصة على اكتساب الخبرات طوال فترة تواجدها داخل اللوكيشن.

وأشارت إلى عدم كتابة أسماء المُمثلين المُشاركين في العمل، على التتر، قائلة: «كنت مستغربة في الأول، وزعلت في البداية لكن سرعان ما تدركت الأمر، بأنّ الدور حقق نجاحًا كبيرًا، ويكفي لي أنّ الناس كانت تسأل عن أسماء الشخصيات الحقيقية».