المؤبد لشخصين لاتهامهما بصناعة وحيازة مواد مخدرة وتوزيعها بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وغرامة لكل منهما قدرها 200 ألف جنيه عن التهم الأولى، وحبس لمدة سنة وغرامة 100 جنيه لكل منهما عن التهم الثانية، لحيازة وتصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار، وأسلحة نارية بغير ترخيص وذخائر.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، وأسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

مواد مخدرة وسلاح ناري

أفادت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 3072 لسنة 2021 جنايات قسم باب الشعرية، والمقيدة برقم 517 لسنة 2021 كلي وسط القاهرة، أن المتهمين «صالح. م» 27 عامًا، حلاق، و«حسن. خ»، 29 عامًا، سائق، يوم 7 سبتمبر2021 بدائرة قسم باب الشعرية، صنعا مخدرا «الميثامفيتامين» و«الأندزول» بقصد الإتجار، وحازا وأحرزا «الميثامفيتامين» و«الإندزول» بقصد الإتجار، في غير الأحوال المصرح بهم قانونًا.

المتهم الأول

حاز المتهم الأول سلاحًا ناريًا غير مششخن «بندقية خرطوش»، وذخيرة «عشرة طلقات خرطوش»، تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا له حيازتها أو إحرازها.

المتهم الثاني

حاز المتهم الثاني بواسطة الأول، سلاحًا ناريًا غير مششخن «بندقية خرطوش»، وذخيرة «عشرة طلقات خرطوش»، تستعمل في الأسلحة النارية، دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.

تحريات الباحث

وجاء في تحريات المباحث، أنه وردت معلومة مفادها إتجار المتهمين بالجواهر المخدرة، وأكدتها التحريات السرية، فصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطها وتفتيشهما وتفتيش مسكنيها، وفي أثناء ذلك عثر مع المتهم الثاني على 7 أكياس بلاستيكية من جوهر الأندزول المخدر وهاتف جوال ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك مع الأول والمبلغ المالي متحصلاتهما والهاتف الجوال لتسهيل اتصالهما بعملائهما، والدراجة النارية لترويج الجواهر المخدرة فتم الحفظ عليه، وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على 2 من الأكياس البلاستيكية تحوي جوهر الميثامفيتامين المخدر وكيس بلاستيكي يحوي جوهر الأندزول المخدر وثلاثة هواتف جواله.

وبتفتيش مسكنه عثر على 24 كيس بلاستيكي يحوي كلاً منها على جوهر الأندزول المخدر و2 ميزان حساس وزجاجة تحوي جوهر الميثامفيتامين المخدر، وماكينة عد نقود وكذا سلاح ناري «بدقية خرطوش» عيار 12 و10 وطلقات خرطوش لذات العيار ومبلغ مالي قدره 240 ألف جنيه.