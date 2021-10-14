ضبط بندقية خرطوش وكمية من الهيروين في حملة أمنية بسوهاج

شن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، حملة موسعة، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط بندقية خرطوش وفرد صناعة محلية، وكميات من الهيروين والحشيش.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي، ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة.

التحفظ على 10 جرامات هيروين بحوزة عاطلين

وأسفرت الحملة عن ضبط بندقية خرطوش عيار 12، وفرد روسي محلي الصنع، بحوزة شخصين، وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط لفافة بداخلها مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 10 جرامات بحوزة عاطلين وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما ضبطت الحملة قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 120 جراما وهاتف محمول بحيازة «محمد.م.م»، 41 سنة عامل، ويقيم بمركز أخميم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وحررت المحاضر اللازمة للمتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.