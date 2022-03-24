ضبط 11 بلطجيا بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء و24 تاجر مخدرات بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 11 بلطجيا بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وذلك خلال حملة شنتها على البؤر الإجرامية بقرى طوخ، كما تم ضبط 24 تاجر مخدرات والتحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

حملة مكبرة بطوخ

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت بعض البؤر الإجرامية في قرى طوخ، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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أسفرت الحملة عن ضبط 11 عاطلا بحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وضبط 24 تاجر مخدرات «لـ 10 منهم معلومات جنائية» وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7 آلاف و643 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط مخدرات وسلاح

من ناحية أخرى، تمكنت حملة أمنية في مراكز وأقسام المديرية من ضبط 29 عاطلا بقها وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر بحوزتهم 6 أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، و1210 جرامات من مخدر البانجو، و595 جراما من مخدر الهيروين، و250 جراما من مخدر الحشيش، و720 جراما من مخدر البودر، و100 جرام من مخدر الاستروكس، و300 جرام من مخدر الشابو، و536 قرصا مخدرا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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كما قررت جهات التحقيق في مركز شرطة الخانكة حبس 7 عناصر إجرامية ضُبِط بحوزتهم أسلحة نارية ونحو 9 كيلو جرامات من المخدرات، وتم تحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.

وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت 3 متهمين وبحوزتهم فرد محلي وطلقتان من ذات العيار و8 كيلو جرامات من مخدر البانجو ومبلغ مالي و3 هواتف.

أيضا، تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز الخانكة من القبض على 4 مسجلين خطر في أثناء استقلالهم سيارة ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم بندقية آلية وفرد محلي و14 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و1,600 كيلو جرام من مخدر الهيروين ومبلغ مالي و4 هواتف و5 ميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين الناريين لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.