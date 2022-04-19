الجامعة العربية تندد بالهجمات التركية شمال العراق: خرق للقانون الدولي

ندد السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالهجمات التي نفذتها تركيا في إطار عملية عسكرية أطلقتها أمس في بشمال العراق.

رفض الاعتداء على سيادة العراق

وأكد الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أنّ الهجمات تُمثل اعتداءات مرفوضة ومستنكرة على سيادة العراق، وخرقا للقانون الدولي.

العلاقات التركية العراقية

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، أنّ العمليات العسكرية على الأراضي العراقية، تزيد توتر العلاقات بين تركيا والعراق، داعيا أنقرة إلى التوقف عن مثل هذه التصرفات، واحترام السيادة العراقية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار.