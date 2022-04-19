استثناء المحال من مواعيد الغلق استعدادا للأعياد في بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه سيتم فتح المحلات وعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق بشكل استثنائي ضمن استعدادات أعياد الفطر المبارك والقيامة وشم النسيم.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد اليوم مع التنفيذين، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد المستشار الفني للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، ومديري المديريات ومديري الهيئات ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وممثلي القرى السياحة ببورسعيد.

استعدادات مكثفة لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال الأعياد التي تجمع جميع طوائف الشعب المصري، مهنئا الحاضرين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، موجها الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بالاستعداد المبكر لتوفير سبل الراحة كافة للمواطنين خلال إجازة الأعياد.

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد مديرية التموين بمراجعة توافر السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل، مؤكدا أن هناك مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية والغذائية، موجها بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، لافتا أن هناك تفاوت في الأسعار بسبب عدد من الباعة الجائلين الذين يتلاعبون بالأسعار، مؤكدا أن الأسواق الحضارية توفر السلع بأسعار مناسبة للمواطن، موجها بتكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار.

تكثيف أعمال النظافة والتجميل بشواطىء بورسعيد وتكثيف فرق الإنقاذ

وخلال الاجتماع، شدد محافظ بورسعيد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، موجها رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط الكنائس والمساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال أعياد المسلمين والأخوة المسيحين، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد.

وشدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد، كما شدد محافظ بورسعيد على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والتزام شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم، ووجه بزيادة أعداد النقل الداخلي بالمحافظة، فضلا عن رفع كفاءة المناطق التي تشهد إقبالا من المواطنين بقرى الجنوب.

وأكد المحافظ أن بورسعيد جاهزة لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما وجه إدارة المصايف والشواطىء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي و تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلا عن تشكيل لجنة مرور من الجهاز التنفيذي والحوكمة و القري السياحية للتاكد من تقديم خدمات القرى السياحية على أعلى مستوى.