تحذير عاجل لمرضى الكلى.. اذهبوا إلى الطبيب فورا حال ظهور هذه الأعراض

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية بشكل يومي لجميع الفئات العمرية، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وحددت وزارة الصحة والسكان اليوم مرضي الكلي ووجهت لهم مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها للحفاظ على صيام صحي لهم وأيضا الحفاظ على صحتهم بشكل عام، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

ونصحت وزارة الصحة والسكان مرضى الكلي في رمضان، بضرورة التوقف عن الصيام والتوجه مباشرة إلى الطبيب عند الشعور بهذه الأعراض، وجاءت وفقا للوزارة كالتالى :

تورم فى الجسم.

هبوط شديد فى السكر أو الضغط.

غثيان أو قئ أو هذيان.

فقدان الشهية قلة معدل البول عن المعتاد أو انقطاعه.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

وطالبت الوزارة، المواطنين، بأهمية الحرص على المشاركة فى الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، مشيرة فى تقريرها الرسمي إلى أن الكشف فى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة يكون مجانًا، والعلاج مجانًا من خلال الصيدلية المتنقلة مع المبادرة، وتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفي.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية، واستمرار حالة الطوارئ تحسبا لأي طارئ بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.

التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن

وناشدت «الصحة»، المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، لتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من خلال مصادرها الرسمية، كما دعت إلى ضرورة مشاركتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وإرسال كافة الأسئلة المتعلقة بالأمراض المزمنة وسيتم الرد عليها من خلال المتخصصيين مباشرة .