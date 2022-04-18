فحص 227 ألف مواطن بالمبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، فحص 227 ألفا و634 مواطنا، منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة الدقهلية، من 31 اغسطس 2021، وحتى تاريخه، إذ تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن.

فحص جميع المواطنين فوق 40 عامًا بالمبادرة الرئاسية

وقال مكين، في بيان صحفي، إنّ المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عامًا، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عامًا ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، إضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة عن طريق فحص وظائف الكلى، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

مكين: 262 وحدة ومركز طب أسرة يشاركون في المبادرة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه يتم العمل من خلال 262 وحدة ومركز طب أسرة موزّعة على جميع مراكز الدقهلية، وكذلك من خلال 52 وحدة صحية مرحلة أولى كما يتم عمل فحص السكر التراكمي، والدهون الثلاثية للحالات المصابة، ويتم تحويل الحالات إلى أقرب مستشفى في حالة الاحتياج.

وشكرت وكيل الوزارة، مدير إدارة الرعاية الأساسية وفرق العمل بالإدارات الصحية، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.