تعرف على إجراءات التقدم للحج السياحي.. فتح باب التسجيل قريبا

قال محمد عزت أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن على المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي لهذا العام، سرعة التوجه من الآن للشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن الفارق الزمني ما بين إعلان وزارة السياحة والآثار عن فتح باب تسجيل أسماء الراغبين في أداء الحج السياحي وموعد غلق باب التسجيل لن يكون كبيرا، موضحًا أن الوقت المتبقي على إنهاء كافة إجراءات الحج قصير للغاية.

سن المتقدم للحج سيكون أقل من 65 عاما

وأضاف «عزت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض الإجراءات يجب على المتقدم للحج الالتزام بها عند تقديم أوراقه لشركات السياحة المنظمة، لعل أهمها ما يلي:

1- أن يكون جواز السفر الخاص به ساريًا لمدة عام على الأقل.

2- ألا يكون عمره وقت التقدم للحج قد تجاوز الـ 65 عاما.

3- ألا يكون قد أدى فريضة الحج من قبل.

أسعار الحج هذا العام

4- أن يقوم عند التقدم بدفع قيمة رسوم جدية الحجز التي ستحددها الوزارة وفقا للمستوى، الذي سيتقدم له والذي من المتوقع أن يكون 10 آلاف جنيه للمتقدمين لمستوى الحج الاقتصادي، و15 ألف جنيه لمستوى الحج الـ 4 نجوم، و20 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم.

5- أن تنطبق عليه كافة الاشتراطات الصحية، التي ستشملها ضوابط الحج سواء المصري أو السعودي.

6- ألا يكون قد تقدم خلال هذا العام إلى حج القرعة، الذي تنظمه وزارة الداخلية أو حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إلى أنه من المتوقع أن تعلن وزارة السياحة عن فتح باب التقدم للحج السياحي، بعد إجازات عيد الفطر المبارك على أن يتم غلق باب التقدم أيضا قبل بداية شهر ذي القعدة.