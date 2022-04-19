بغداد تستدعي سفير أنقرة احتجاجا على الهجمات التركية شمال العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت سفير أنقرة لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج بسبب العمليات العسكرية التركية شمالي البلاد.

واستدعت السلطات العراقية، اليوم، السفير التركي لدى بغداد، على خلفية العملية العسكرية التركية في شمالي البلاد، مجددة مطالبها بضرورة الانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان لها، أن استدعاء السفير التركي جاء بغرض تسليمه مذكرة شديدة اللهجة بسبب العمليات العسكرية التي ينفذها جيش بلاده، كما دعته إلى الكف عن مثل تلك الأفعال الاستفزازية والخروقات.

بغداد تهدد أنقرة باللجوء إلى الأمم المتحدة

وهددت الخارجية، بأن العراق سيلجأ إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الدولي من أجل إثبات حقه القانوني، إزاء الأعمال العدائية أحادية الجانب التي تنفذها القوات التركية في أراضيه، والتي تتم دون تنسيق مع الجانب العراقي.

وأكدت الخارجية العراقية، أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تستند عليها تركيا لتبرير انتهاكاتها في العراق، لا يستند إلى أسس قانونية، حيث لا تجيز المادة انتهاك سيادة بلد مستقل، موضحة أن حزب العمال الكردستاني الذي تعمل أنقرة على محاربته جاء نتيجة اتفاق ثنائي بين الحزب وتركيا، وسط رفض عراقي، بحسب وكالة «روسيا اليوم».

انتهاك سيادة العراق

واختتمت الوزارة العراقية بيانها، بالإشارة إلى ما سبق والذي يؤكد أن انتهاك سيادة العراق تحت أي حجة أو ذريعة لا تمثل سوى وجهة نظر الجانب التركي، لن تكون أرضية مناسبة لإيجاد حلول تشاركية مستدامة.

وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتلك العملية العسكرية التي نفذتها القوات التركية شمال العراق أمس الإثنين، مشيرا إلى أنها تمثل اعتداءات مرفوضة ومستنكرة على سيادة العراق.