فنانات يحتفلن باليوم العالمي للمرأة.. بينهن سمية الخشاب ودرة وشيرين

يحتفل العالم اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس بيوم المرأة العالمي، ولذلك حرص عدد كبير من الفنانات على تهنئة أنفسهم وكل امرأة بهذا اليوم المميز وذلك من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من أوائل الفنانات اللاتي حرصن على مشاركة الجمهور بمنشور عن يوم المرأة العالمي الفنانة عائشة بن أحمد وكتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»: كل عام ونساء العالم جميلات طموحات متفوقات، اليوم هو يوم الاحتفال كل امرأة قوية».

الفنانت يحتفلن بيوم المرأة العالمي

الفنانة درة حرصت على دعم النساء فى هذا اليوم من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام قالت فيه «كل عيد مرأة وأنت الحب والجمال والصمود والأمل».

شيرين عبد الوهاب ونسرين طافش

وانضمت إليهم الفنانة سمية الخشاب التي شاركت جمهورها بمنشور عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر قالت فيه «كل سنة والمرأة عصب المجتمع كل سنة والمرأة هي أساس الحياة كل سنة والمرأة هي الحياة».

الفنانة شيرين عبد الوهاب كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر «كل سنة وكل ست قوية ومثابرة وصامدة كل سنة وكل ست محققة حلمها كل سنة والمرأة رمز الحياه فهى مثال للصبر والأم والأخت والزوجة، كل يوم وانت القوة والطموح ، كل يوم وانت الأمل والنجاح، كل يوم وانت المعلمة ، كل يوم وانت الخير والحب ، كل يوم وكل عام وانت أجمل وأقوي».

وانضمت إلى شيرين وسمية الخشاب، الفنانة نسرين طافش التي شاركت جمهورها بمنشور عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام قالت فيه «للمرأة حضور خفي لا يراه ويهتدى به إلا رجل متفتح عارف».