القوى العاملة: تعيين 2017 شابًا منهم 43 «قادرون باختلاف» بالغربية

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا مقدما من مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية يشير إلى أنه تم تعيين 2017 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 43 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5684 شاباً ، كما تم توفير 298 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 2126 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 21 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 19 بـ منشآت القطاع الخاص ، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال مارس الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 1050 منشآت ( دوري - حملات) يعمل بها 1938 عاملا، وعمل 88 حملة تفتيشية ، وإعادة التفتيش على 1370 منشأة أخرى ، وأسفر عن تحرير 85 محضراً للمنشآت المخالفة ، وتلقي 10 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث 7 شكاوى منها ، وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 47 شكوى أخرى قدمت ورقياً .

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 3 منح مولود جديد لـ 3 عمال بمبلغ 6000 جنيه ، وعمل رعاية صحية لـ 11 عاملاً من المسجلين بإجمالى 5800 جنيه ، فضلاً عن استخراج وثائق التأمين التكافلي لـ 1649 عاملاً من المسجلين بمبلغ 98 ألفاً و 940 جنيها ، وتسجيل 640 عامل جديد على المنظومة .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 702 منشأة وإعادة التفتيش على 828 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 275 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 635 منشأت لإزالة المخالفات ، وتلقى 185 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 26 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 46 شكوى ، و 113 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد 53 ندوة توعية ، ومنح 9 تراخيص لمنشآت ، وعمل 125 قياسات ميدانية لـ 49 منشأة ،كما تم التفتيش على 703 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).