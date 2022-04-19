محافظ أسيوط يوزع أجهزة كهربائية على 15 فتاة من المقبلات على الزواج

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور ممدوح العربى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، حفل توزيع أجهزة كهربائية ومنزلية على عدد 15 عروسة من المقبلات على الزواج مهداة من مجموعة العربي تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 18 إبريل من كل عام.

جاء ذلك بحضور مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية.

فرحة الأسر

سلم المحافظ ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي الأجهزة الكهربائية على الفتيات المستحقات وسط فرحة من أسرهم وجميع الحضور، كما التقى المحافظ ومرافقوه الفتيات وأسرهم وطالبهم بالاهتمام بحياتهم الأسرية لتصبح مستقرة آمنة فضلاً عن الاهتمام بتعليم النشء.

حياة كريمة

استعرض المحافظ إنجازات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى ومراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستهدف 149 قرية بعدد 7 مراكز بإجمالي عدد مشروعات بلغ 1200 مشروع حتى الآن بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه، وتشمل تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووجه محافظ أسيوط الشكر للدكتور ممدوح العربي ولمجموعة العربي على مشاركتهم المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً استكمالا لدور الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم المساعدة والدعم للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة.

كما وجه محافظ أسيوط الشكر لمديرية التضامن الاجتماعي لمشاركتها ودعمها للأسر الأكثر احتياجاً بجميع قرى ومراكز المحافظة، من خلال أنشطة وفعاليات ومبادرات مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في إطار جهود الدولة لتوفر حياة كريمة للمواطنين في كافة القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

وأعلن الدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي عن استكمال مسيرة مجموعة العربي في دعم مشروعات وجهود التنمية وبناء الجمهورية الجديدة في التطوير والتنمية التي تنعم بها مصرنا الغالية، لافتا إلى تضافر كافة الجهود لمشاركة الدولة في تنفيذ المبادرات وبرامج التنمية.

وفي نهاية الاحتفال سلم الدكتور ممدوح العربي درع المجموعة للوزير المحافظ اللواء عصام سعد بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وتقديراً لجهوده في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة، فضلاً عن دعم مشروعات التنمية المستدامة وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.