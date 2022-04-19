«بالخير جايين» تصل قرى أسيوط.. توزيع كراتين رمضان على المواطنين بمنازلهم

بدأ فريق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبالتنسيق الكامل مع عصام سعد محافظ أسيوط، في تنفيذ مبادرة «بالخير جايين» بالتعاون من بنك القاهرة الشريك الاستراتيجيى للمبادرة، داخل محافظة أسيوط، لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر استحقاقًا في القرى الأشد احتياجًا، وخصوصا قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأنحاء المحافظة تحت رعاية وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

محتويات كرتونة «بالخير جايين»

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أنّ مبادرة «بالخير جايين» من صناع الخير وبنك القاهرة تستهدف دعم غير القادرين وبخاصة مع استقبال شهر رمضان الكريم بتوزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية على 50 ألف أسرة غير قادرة في أنحاء الجمهورية، وأن التوزيع داخل محافظة أسيوط يتم بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية العاملة في القرى المستهدفة، وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن الكرتونة الواحدة تشمل 17 كيلو من المواد الغذائية الضرورية التي تكفي الاحتياجات الأساسية لأسرة مصرية مكونة من 5 أفراد، وأنّ التوزيع يتم خلاله مراعاة ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية، وما ألزمت به وزارة الصحة المصرية في شأن الحد من التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

خريطة التوزيع في أسيوط

وأوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن التوزيع داخل محافظة أسيوط بدأ في منفلوط داخل قرية العتامنة وفي مركز القوصية داخل قرى القصير ودير وفي مركز أبو تيج داخل قرى دكران والزرابي، وفي مركز أسيوط داخل قرية نجع السبع، وفي صدفا داخل قرية أولاد الياس، وفي ساحل سليم داخل قرية نزلة عمر الأخضر.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفقد مؤخرا عرض مصغر لمبادرة «بالخير جايين» بديوان عام المحافظة، واطّلع على ما تحتويه كراتين المواد الغذائية التي يتم توزيعها، واستمع الى شرح مفصل من خالد الشرقاوي مدير قطاع وسط الصعيد بصناع الخير حول خطة عمل المبادرة داخل المحافظة والقرى المستهدفة وأثنى على دور منظمات المجتمع المدني الجادة، وفي القلب منها مؤسسة صناع الخير في دعم جهود الدولة لتلبية الاحتياجات الاساسية للأسر الأكثر استحقاقا.