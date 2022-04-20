سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-4-2022 في البنوك المصرية

يزداد البحث عن أسعار العملات المختلفة خلال الأيام الحالية، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خاصة سعر الدينار الكويتي باعتباره العملة الأعلى قيمة أمام الجنيه، ويبحث عنها كثير من العاملين في الخارج أو ذويهم الذين يتم إرسال أموال من الخارج لهم.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة العاملة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

ووصلت قيمة بيع وشراء سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك اليوم 20 أبريل الحالي، كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 58.02 جنيه للشراء مقابل 60.50 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري، نحو 58.00 جنيه للشراء مقابل 60.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.20 جنيه للشراء، مقابل 60.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.81 جنيه، للشراء و60.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك العربي

وسجل الدينار الكويتي 57.52 جنيه للشراء مقابل 63.28 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.13 جنيه للشراء، مقابل 60.57 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 56.62 جنيه للشراء مقابل 60.57 جنيه للبيع.