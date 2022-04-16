سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في عدد من البنوك المصرية والصرافة

أعلن بنكا مصر والأهلي المصري وغيرها من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن بيع وشراء الدينار الكويتي اليوم الأحد، خلال التعاملات المسائية، بسعر تراوح بين 58 و60 للبيع أو الشراء، لذا زادت عمليات البحث خلال الدقائق الماضية عبر المنصة العالمية «جوجل» حول سعر العملة الكويتية.

وأكد بنك مصر عبر موقعه الرسمي أن سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد خلال التعاملات اليوم سجل نحو 58.25 جنيه للشراء مقابل 60.79 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري وصلت قيمة سعر الدينار، نحو 58.20 جنيه للشراء مقابل 60.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.19 جنيه للشراء مقابل 60.86 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

فيما كشف البنك المركزي عن سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل نحو 60.46 جنيه للشراء مقابل 60.86 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.90 جنيه للشراء و60.81 جنيه للبيع.

وأوضح البنك العربي الأفريقي أن الدينار الكويتي اليوم سجل 57.28 جنيه للشراء مقابل 63.02 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي، فيما سجلت العملة الكويتية في بنك عودة نحو 57.54 جنيه للشراء مقابل 60.20 جنيه للبيع.

وكشف بنك الإسكندرية عبر موقعه الرسمي عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في ليسجل نحو 56.77 جنيه للشراء مقابل 60.82 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الأحد

وكشفت البنك المركزي عن أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت، على النحو التالي:

- وصلت قيمة سعر بيع الدولار 18.4367 جنيه، مقابل 18.3403 جنيه للشراء.

- وصلت قيمة سعر بيع اليورو 20.1070 جنيه، مقابل 19.9946 جنيه للشراء.

- وصلت قيمة سعر بيع الجنيه الإسترليني 24.2184 جنيه، مقابل 23.0845 جنيه للشراء.

- وصلت قيمة سعر بيع الريال السعودي 4.9164 جنيه، مقابل 4.8905 جنيه للشراء.

- وصلت قيمة سعر بيع الدرهم الإماراتي 5.0201 جنيه، مقابل 4.9926 جنيه للشراء.

- وصلت قيمة سعر اليوان الصيني يباع بسعر 2.8938 جنيه، مقابل 2.8783 جنيه للشراء.