سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19-4-2022 في البنوك المصرية

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ومن بينها البنك الأهلى والمصرف المتحذ والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وغيرها، قيمة بيع وشراء سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19 أبريل، بعد تأثر العملات وغيرها، بفضل تداعيات التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا، وحدوث أزمة اقتصادية تأثرت بها كافة القطاعات.

ووفق المواقع الرسمية للبنوك، وضمن الخدمات الإخبارية التي تجيب «الوطن» من خلالها على أسئلة القراء بشأن أسعار العملات العربية، ترصد سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الثلاثاء .

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

ووصلت قيمة بيع وشراء سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك اليوم 19 أبريل الحالي كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.57 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك العربي

وسجل الدينار الكويتي 57.28 جنيه للشراء مقابل 63.02 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجلت العملة الكويتية في بنك عودة نحو 57.54 جنيه للشراء مقابل 60.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 57.94 جنيه للشراء مقابل 60.45 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 56.40 جنيه للشراء مقابل 60.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.09 جنيه للشراء مقابل 60.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري، نحو 57.90 جنيه للشراء مقابل 60.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 57.93 جنيه للشراء مقابل 60.42 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.